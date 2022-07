Boom di malanni da caldo e sbalzi termici, “ecco come prevenirli” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – In questi giorni di caldo record, aria condizionata sempre accesa e continui sbalzi di temperatura, aumentano vari dolori muscolari e, in particolare, il torcicollo. “I cosiddetti acciacchi prodotti dalle violenti escursioni termiche non sono solo legati al passaggio dal caldo al fresco, ma anche al fenomeno dell’evaporazione del sudore che è un meccanismo rinfrescante fisiologico”, spiega Piero Barbanti, responsabile dell’Unità per la cura e la ricerca sulle cefalee e il dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma, chiarendo i vari fattori alla base di questi malanni di stagione. E’ sufficiente entrare accaldati in una camera col ventilatore acceso, perché “il raffreddamento repentino del muscolo ne provoca la contrazione, a volte prolungata. Per tutelarsi è bene coprire la parte affetta con tessuti molto ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – In questi giorni direcord, aria condizionata sempre accesa e continuidi temperatura, aumentano vari dolori muscolari e, in particolare, il torcicollo. “I cosiddetti acciacchi prodotti dalle violenti escursioni termiche non sono solo legati al passaggio dalal fresco, ma anche al fenomeno dell’evaporazione del sudore che è un meccanismo rinfrescante fisiologico”, spiega Piero Barbanti, responsabile dell’Unità per la cura e la ricerca sulle cefalee e il dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma, chiarendo i vari fattori alla base di questidi stagione. E’ sufficiente entrare accaldati in una camera col ventilatore acceso, perché “il raffreddamento repentino del muscolo ne provoca la contrazione, a volte prolungata. Per tutelarsi è bene coprire la parte affetta con tessuti molto ...

