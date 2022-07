(Di martedì 5 luglio 2022) Il ‘Gallo’ può andare income pensato nelle ultime ore ma in uninatteso: non più al Monaco, dunque Andreaha chiuso il suo ciclo al Torino e si appresta a vivere un’esperienza nuova. Tutti gli indizi portano lontano dall’Italia. Precisamente in, in Ligue 1. L’attaccante ha trovato gli estimatori che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Belotti ha deciso la sua destinazione: niente più Fanta, ma forse lo ritroviamo al Fantachampions - TMW - Dopo l'addio con il Torino, Belotti ha scelto. Ai dettagli il suo approdo al Monaco: Andrea Belotti potrebbe… - Andrea Belotti ha scelto il Monaco come sua prossima destinazione. L'attaccante, ormai svincolato con il Torino,…

Era l'uomo più atteso per due motivo: il primo è perché, dopo gli addii dei vari, ... La sua partenza è praticamente certa, resta da capire solamente la: l'Inter da tempo lo sta ...La più eclatante è quella di Andreache ha lasciato il Toro dopo 7 anni e 113 gol ... Via anche Brekalo che attende una nuova. In compenso numerosi rientri dai prestiti come Verdi, ... Belotti, destinazione inattesa: spunta un altro club in Francia La Roma resta vigile su Andrea Belotti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb i giallorossi valutano l'idea di affiancare l'ex capitano del Torino a Tammy Abraham e ci sarebbe anche ...La Roma resta vigile su Andrea Belotti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i giallorossi valutano l'idea di affiancare l'ex capitano del Torino ...