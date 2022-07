Battiti Live su Italia 1 il 5 luglio con Fedez | Tananai | Luigi Strangis | tutti gli ospiti

(Di martedì 5 luglio 2022) Tornasu1 il 5, già noti glidel primo appuntamento della nuova stagione. Alla guida delle 5 serate in onda a partire da oggi, martedì 5, c’è la coppia collaudata e confermata per il sesto anno consecutivo, composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radionorba torna anche quest’anno con la tournée primaverile che coinvolge il sude porta su1 la migliore musica del momento, gli artistini ed internazionali più apprezzati e le migliori location della Puglia.e Mara Sattei, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Coez, Pinguini Tattici Nucleari,, Fred De Palma sono solo ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #MariasolePollio la 'rivelazione' di #BattitiLive a FqMagazine: 'Sogno un programma musicale con Carlo Conti. Sarò… - IlContiAndrea : #BattitiLive, ecco cantanti e scaletta della prima puntata su Italia Uno. La clamorosa gaffe di… - Giorgio73948783 : RT @angelapaganoo: cosm sta ballando sul palco di battiti e da stasera andrà anche in onda, ale sta facendo gli instore e sta incontrando l… - verdiana_v : RT @radionorba: Questa sera sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live con noi ci sarà anche GIVOVA! ?? #BattitiLive #estate2022 #musi… - paramire_ : Domani mi laureo. Il piano è guardare battiti live e ripetere la tesi ogni volta che c'è un artista che mi fa cagare -

Elisabetta Gregoraci al timone disu Italia 1 Elisabetta Gregoraci torna in tv alla guida della nuova edizione di, la kermesse estiva itinerante. Si tratta del sesto anno consecutivo per la ex moglie di ...Tananai acon 'La dolce vita' Tananai tra gli ospiti della nuova edizione di, l'evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani ...Elettra Lamborghini è tra le protagoniste della nuova edizione di Battiti Live, alla quale partecipa con la sua hit Caramello ...Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione, oltre ottanta artisti italiani e internazionali sul palco e tante ore di bella musica. Quest’anno Battiti Live torna in tour. Sono i tre i palchi ...