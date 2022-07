Pubblicità

sportli26181512 : Auxerre, UFFICIALE: arriva Bain a parametro zero: Come riportato sui propri canali social, l'Auxerre ha ufficializz… - infoitsport : Mercato Ligue 1, ufficiale: Ruiz-Atil ha firmato con l’Auxerre - CalcioPillole : Mercato #Ligue1, ufficiale: #RuizAtil ha firmato con l'Auxerre -

TUTTO mercato WEB

... acquisti più cari dei Reds Annunciato dal Benfica con un comunicato, Darwin Nunez sarà ... NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE 26) DJIBRIL CISSÉ Prezzo: 20 mln euro Provenienza:Stagione:...Il Bordeaux, nella nota pubblicata sul proprio sito, prende atto "con costernazione" ... Nella settimana precedente, semaforo verde anche per, Lorient e Tolosa in Ligue 1, Guingamp, ... UFFICIALE: Auxerre, ecco Ruiz-Atil. Il centrocampista è reduce dall'esperienza al Barcellona Prima di vedere le mosse del Paris Saint Germain, le altre squadre che parteciperanno al massimo campionato francese stanno provando a rinforzarsi per rendersi competitive per i loro rispettivi obiett ...