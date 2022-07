Alfonso Signorini svela la seconda concorrente ufficiale del GF Vip

Leggi su biccy

(Di martedì 5 luglio 2022) La settimana scorsaha dato un indizio sulla primadel GF Vip 7. Si tratta del nome che vi avevo dato in esclusiva due settimane fa, Chadia Rodriguez! Oggi il conduttore del GF Vip hato un particolare dellagieffinadella nuova edizione.ha caricato la foto di uno smalto rosso e ha detto che questa donna l’ha scordato sul TAXI. Se uno più uno fa due, questa è Pamela Prati, grande amante dello smalto rosso e anche dei taxi: “No, non mi potete più riprendere. Come funziona qui? Mi chiamate un taxi?! Chi mi porta le valigie?“. “Indizio nr 2. Ladel Grande Fratello Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?” #GFvip Questo ...