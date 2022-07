Pubblicità

sportli26181512 : Alessandria: cessione in vista: Secondo Il Piccolo l'attuale numero uno dell'Alessandria Luca Di Masi sta portando… - RadioGoldAl : L'Alessandria Calcio smentisce le voci di una cessione imminente - Lorenzo_Schirru : #Cagliari - Interesse mostrato per Edoardo #Pierozzi della #Fiorentina (esercitato il diritto di recompra dopo la c… -

... un territorio che fa parte dei Comuni di Pontestura e di Camino in provincia di, nel ... L'atto notarile didella proprietà, 'passata dalla Società Allara S.p.a. all'Ente di ...... Parma, Piacenza, Monza,, Catanzaro, sconfitto il Centrodestra vittima delle divisioni ... Soluzione del Governo per sbloccare i crediti: si ada banche a partite iva. Pnrr, ...Ventisette giocatori, ma la rosa del Cagliari resta un cantiere aperto. Tra giocatori che continuano ad aspettare la cessione (Joao Pedro, Nandez e Rog su tutti) e altri che dovranno arrivare per mett ...«Al centro di Ghiaia Grande c’è una quercia maestosa, un metro di diametro e venti di altezza, la sua chioma è perfetta e armoniosa, come lo sono quelle degli alberi sani e liberi di distendere i loro ...