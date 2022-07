Sparatoria durante la parata del 4 luglio in Illinois | 6 morti e 24 feriti | caccia al killer armato in fuga

Pubblicità

TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - fanpage : Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuta ad Highland Park, un sobborgo a nord di Chicago, dur… - icaromagnus : RT @luciogalluzzi: ?? BREAKING #HighlandPark (area di #Chicago, #Illinois): sale a 5 morti e 19 feriti il primo bilancio della #sparatoria d… - Skywalk59735517 : RT @ultimenotizie: Almeno sei persone sarebbero morte durante una sparatoria a Highland Park, periferia nord di #Chicago, nel corso di una… -

... ha riferito un altro testimone che stava andando in macchina alla parata quando è iniziata lae ha visto le persone fuggire da una parte all'altra. Killer in fuga 'È stato spaventoso, non ...Un'altrain America, questa volta ad Highland Park, in Illinois,la parata del 4 luglio, alla periferia nord di Chicago. 6 i morti e 16 i feriti. Sono 31 le persone che sono state portate in ...La polizia ha isolato la zona e ha chiesto a tutte le persone di restare lontano dal luogo dell’attentato Sarebbero almeno 6 le vittime. Sarebbero almeno 3 le vittime della sparatoria avvenuta in un s ...Durante la parata del 4 luglio, un uomo ha sparato sulla folla intenta a festeggiare l'Indipendenza. Adesso è caccia al killer ...