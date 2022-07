Pubblicità

Gazzetta del Sud

Con quasi otto milioni di click sui propri contenuti negli ultimi sette giorni, il trapper, fuori da poco con l'EP " Italiano ", torna in testa alla classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube nell'ultima settimana. Si accomoda in seconda posizione il rapper ...Come confermato dall'ultima campagna Wrapped di dicembre, gli utenti italiani amano ascoltare il genere Rap (l'artista più ascoltato nel 2021) e i successi italiani di ogni genere ("... Sfera Ebbasta con l’EP "Italiano" torna in testa alla classifica su YouTube Con quasi otto milioni di click sui propri contenuti negli ultimi sette giorni, il trapper Sfera Ebbasta, fuori da poco con l’EP «Italiano», torna in testa alla classifica degli artisti più seguiti in ...'Tony Montana' (Orangle) è il nuovo brano di SKT (Stefano Enrico Trombetta), artista produttore di South London (Thornton Heart), nato in Calabria. Il brano parla del percorso che SKT sta facendo all' ...