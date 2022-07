Scamacca sempre più lontano dal Sassuolo: la sua nuova squadra! (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Gianluca Scamacca si tinge sempre di più con colori parigini. In queste ore si stanno intensificando i contatti tra il Sassuolo e il Paris Saint Germain per chiudere la trattativa. Scamacca Sassuolo PSG Secondo Marco Conterio il ragazzo di Roma ha dato l’ok per il trasferimento in Francia e Galtier, nuovo allenatore del club campione di Francia, ha richiesto molto esplicitamente il bomber del Sassuolo per l’attacco del prossimo anno. Attualmente risulta che Carnevali, ds neroverde, abbia richiesto per il cartellino di Scamacca ben 50 milioni, ma il PSG è fermo a 35 milioni (sicuramente saranno aggiunti bonus). Le parti si risentiranno, soprattutto perché c’è la volontà di chiudere la trattativa il prima possibile. Un’ottima notizia per Mancini e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Gianlucasi tingedi più con colori parigini. In queste ore si stanno intensificando i contatti tra ile il Paris Saint Germain per chiudere la trattativa.PSG Secondo Marco Conterio il ragazzo di Roma ha dato l’ok per il trasferimento in Francia e Galtier, nuovo allenatore del club campione di Francia, ha richiesto molto esplicitamente il bomber delper l’attacco del prossimo anno. Attualmente risulta che Carnevali, ds neroverde, abbia richiesto per il cartellino diben 50 milioni, ma il PSG è fermo a 35 milioni (sicuramente saranno aggiunti bonus). Le parti si risentiranno, soprattutto perché c’è la volontà di chiudere la trattativa il prima possibile. Un’ottima notizia per Mancini e ...

