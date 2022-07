Racconti di mare, cortometraggi da tutto il mondo al contest promosso da Premio Penisola sorrentina e Federico II (Di lunedì 4 luglio 2022) Napoli da sempre rappresenta una città-icona della cultura e del Mediterraneo. E proprio a Napoli, poche settimane fa, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato che il Mediterraneo avrà a rotazione una Capitale della cultura. Lungo questa rotta di speranza e di dialogo multietnico, il Premio Penisola sorrentina e il Master di II livello in drammaturgia e cinematografia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinato dal professore Pasquale Sabbatino) hanno stipulato una partnership e promosso, nell’ambito del progetto speciale “Le città e il mare”, il contest: “Racconti di mare”, dedicato a cortometraggi e prodotti multimediali che abbiano come tema il racconto del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) Napoli da sempre rappresenta una città-icona della cultura e del Mediterraneo. E proprio a Napoli, poche settimane fa, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato che il Mediterraneo avrà a rotazione una Capitale della cultura. Lungo questa rotta di speranza e di dialogo multietnico, ile il Master di II livello in drammaturgia e cinematografia dell’Università degli Studi di NapoliII (coordinato dal professore Pasquale Sabbatino) hanno stipulato una partnership e, nell’ambito del progetto speciale “Le città e il”, il: “di”, dedicato ae prodotti multimediali che abbiano come tema il racconto del ...

