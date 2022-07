Pioli “Possiamo crescere, spero che Ibra rimanga” (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' il solito Stefano Pioli, concentrato e determinato, quello che si è presentato oggi in sala stampa per la prima conferenza della stagione 2022-2023. Il tecnico rossonero ha le idee chiare: “Mai avuti dubbi sul rinnovo di Maldini e di Massara”; “Abbiamo margini di crescita e vogliamo essere protagonisti anche in Champions”; “Mi auguro di lavorare ancora con Ibrahimovic, è un grande campione”. Questi i “titoli” delle dichiarazioni odierne ma anche “Servono giocatori funzionali al nostro gioco”; “Saluto Romagnoli e Kessiè e gli auguro il meglio”; “Felice per il rientro di Kjaer, mi è mancato”.A ruota, parole al miele per i nuovi arrivati. “Pobega è un giocatore forte, ha grande forza fisica, può fare bene”; “Adli è un calciatore molto interessante, gli piace giocare in avanti, devo capire bene in che posizione di campo utilizzarlo”; ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' il solito Stefano, concentrato e determinato, quello che si è presentato oggi in sala stampa per la prima conferenza della stagione 2022-2023. Il tecnico rossonero ha le idee chiare: “Mai avuti dubbi sul rinnovo di Maldini e di Massara”; “Abbiamo margini di crescita e vogliamo essere protagonisti anche in Champions”; “Mi auguro di lavorare ancora conhimovic, è un grande campione”. Questi i “titoli” delle dichiarazioni odierne ma anche “Servono giocatori funzionali al nostro gioco”; “Saluto Romagnoli e Kessiè e gli auguro il meglio”; “Felice per il rientro di Kjaer, mi è mancato”.A ruota, parole al miele per i nuovi arrivati. “Pobega è un giocatore forte, ha grande forza fisica, può fare bene”; “Adli è un calciatore molto interessante, gli piace giocare in avanti, devo capire bene in che posizione di campo utilizzarlo”; ...

