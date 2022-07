Non è mai troppo tardi per cominciare, no? (Di lunedì 4 luglio 2022) Joan Mac Donald è una fitness influencer canadese. Segni particolari: ha 73 anni e, soprattutto, 1 milione e 600mila follower sul canale @trainwithjoan. La chiamano la nonna del fitness, senza troppi giri di parole. Ma lei non ci bada: l’attività fisica le sta rendendo la vita migliore. Soffriva di pressione alta, artrite, edema alle caviglie. E pesava 90 chili. Quando il medico le ha prescritto nuovi farmaci il suo istinto di sopravvivenza si è ribellato. Così ha deciso di rivoluzionare la sua routine iniziando a frequentare un corso di ginnastica con la figlia Michelle. Non si è più fermata. Tanto che quando ha aperto il profilo Instagram è diventata addirittura un modello “ispirazionale” per altre nonne. Perché elargisce consigli e dà indicazioni mentre si fa fotografare in top e leggings, e una criniera bianca in testa. «Pensavo che la mia vita fosse finita. Stavo a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) Joan Mac Donald è una fitness influencer canadese. Segni particolari: ha 73 anni e, soprattutto, 1 milione e 600mila follower sul canale @trainwithjoan. La chiamano la nonna del fitness, senza troppi giri di parole. Ma lei non ci bada: l’attività fisica le sta rendendo la vita migliore. Soffriva di pressione alta, artrite, edema alle caviglie. E pesava 90 chili. Quando il medico le ha prescritto nuovi farmaci il suo istinto di sopravvivenza si è ribellato. Così ha deciso di rivoluzionare la sua routine iniziando a frequentare un corso di ginnastica con la figlia Michelle. Non si è più fermata. Tanto che quando ha aperto il profilo Instagram è diventata addirittura un modello “ispirazionale” per altre nonne. Perché elargisce consigli e dà indicazioni mentre si fa fotografare in top e leggings, e una criniera bianca in testa. «Pensavo che la mia vita fosse finita. Stavo a ...

Pubblicità

matteosalvinimi : E chi l’avrebbe mai detto… Pd e 5Stelle vorrebbero regalare a questi bravi ragazzi la cittadinanza? Ma non scherzi… - marattin : In questa legislatura non sono mai passati 60 giorni di fila senza che ci fosse il rischio - paventato o reale - di… - teatrolafenice : «La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la… - NFratoianni : RT @NFratoianni: Ancora una tragedia a causa dell'emergenza climatica e dell'inazione della politica. Solidarietà alle famiglie delle vitti… - NotEnoughtCoffe : @apicale_ @emifriends Non farlo mai più -