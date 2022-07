“Nessuna speranza per i dispersi” Marmolada | le vittime potrebbero essere decine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tragedia sulla, operazioni di ricerca deisenza sosta. Poco fa il presidente del consiglio Mario Draghi è arrivato a Canazei insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Lo rende noto la Provincia autonoma di Trento. Assieme a Draghi e Curcio vi sono il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, i presidenti di Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, Luca Zaia e Arno Kompatscher, il commissario del Governo e Prefetto di Trento, Gianfranco Bernabei, il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard e gli operatori impegnati nelle operazioni di ricerca delle. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per esprimere solidarietà ai familiari delle ...

VALDAGNO -. Esperta guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno , è tra le vittime della Marmolada. Era partito dal Vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale. Per lui la regina ...