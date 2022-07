Napoli, Laudisa: Ecco le tre cessioni per rilanciare il mercato - Top News (Di lunedì 4 luglio 2022) A dare un consiglio al Napoli ci pensa il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa nel corso del suo intervento a Marte Sport Live. Leggi su sportevai (Di lunedì 4 luglio 2022) A dare un consiglio alci pensa il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlonel corso del suo intervento a Marte Sport Live.

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Laudisa: “Il Napoli osserva gli sviluppi su Dybala: è dietro a Inter e Milan” - ilnapolionline : Laudisa, giorn.: 'Dybala? Dire che il Napoli sia in competizione è prematuro' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Dybala? Il Napoli si è messo in fila con le altre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Dybala? Il Napoli si è messo in fila con le altre' - calciomercato_m : MERCATO - Laudisa: 'Dybala? Il Napoli si è messo in fila con le altre' -