Pubblicità

motosprint : #MotoGP I precedenti non depongono a favore di Jack #Miller... - gponedotcom : Dimensioni più piccole ma stesso stile per Jack: 'peccato che questa piccola bomba non possa stare nel mio bagaglio… - MotorcycleSp : È stato, per ora, uno dei momenti più belli della stagione. Aleix Espargaró ha superato Jack Miller... #MotoGP… - MotorcycleSp : Ducati deve ancora definire il successore di Jack Miller nel suo team ufficiale MotoGP, ma ha solo d... #MotoGP… - MotorcycleSp : Jack Miller è stato uno dei piloti coinvolti in uno dei momenti più importanti dello scorso fine set... #MotoGP… -

Motosprint.it

Vantando ormai ben otto stagioni di esperienza intra Honda e Ducati con tanto di vittorie e podi con entrambi i marchi,può essere considerato un vero e proprio top rider . Oltre ad ...... che quando ha salutatoMiller lo ha già messo indirettamente in guardia dicendo: " Spero che chi arrivi non faccia casino " Pilota avvisato., Aleix Espargarò da brutto anatroccolo a ... MotoGP, Jack Miller: è lui il pilota giusto per rendere vincente la KTM L'australiano correrà con la RC16 ufficiale nel 2023, al fianco di Brad Binder: è stata la scelta giusta per portare al vertice la Casa di Mattighofen, o sarà un matrimonio complicatoDucati has a real «armada» in MotoGP, with a total of eight bikes in the field – between factory teams and satellites, between the Desmosedici GP22 and last year's GP21. What is certain is that all ...