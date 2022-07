Marmolada | tre italiani tra le vittime

Pubblicità

stanzaselvaggia : Il custode della capanna di Punta Penia Carlo Budel aveva girato queste immagini tre giorni fa, sottolineando lo st… - Agenzia_Ansa : Il crollo sulla Marmolada è avvenuto a poco più di un mese da un altro sul Grand Combin. 'Con i cambiamenti climati… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dei 19 dispersi dopo il crollo sulla Marmolada, 11 sono italiani, di cui 3 trentini e 8 veneti. Otto sono s… - fseviareggio : RT @stanzaselvaggia: Il custode della capanna di Punta Penia Carlo Budel aveva girato queste immagini tre giorni fa, sottolineando lo stato… - Sara_Igor_ : RT @rtl1025: ?? Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla #Marmolada in Trentino. Una delle vittim… -

Si tratta diitaliani, tra cui due guide alpine della provincia di Vicenza e di quella di ... che hanno sorvolato nella notte la. In zona era atteso l'arrivo del premier Mario Draghi ma ...... il bilancio del crollo di un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinisti sulla. ... sonocittadini italiani (sarebbero delle province di Vicenza e Treviso) e uno della Repubblica ...Si tratta di tre italiani, tra cui due guide alpine della ... che hanno sorvolato nella notte la Marmolada, dove è in arrivo il premier Mario Draghi. "Le tragedie che stiamo vivendo con il ...Al momento, sei sono le vittime confermate: tra questi tre italiani, un cecoslovacco, infine un uomo ed una donna non ancora identificati. Otto invece i ...