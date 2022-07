Juventus | primo giorno di raduno | si rivede anche Chiesa

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022)della nuova stagione per la, che ha visto transitare al J Medical alcuni dei giocatori bianconeri, tra chi non è stato impegnato in nazionale e chi recupera da infortuni. Si è rivisto quindiFederico, dopo la lunga sosta ai box per l’infortunio al ginocchio dello scorso gennaio. Presenti all’appelloDe Sciglio, Kean, Arthur e Pjaca, tornato agli ordini di Allegri dopo il mancato riscatto da parte del Torino. L’appuntamento con il gruppo al completo per laresta fissato per il prossimo lunedì. SportFace.