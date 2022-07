Juventus, futuro Rabiot: la sua cessione per finanziare il prossimo colpo? Le ultime (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano alla cessione di Rabiot così da poter finanziare un nuovo colpo in entrata Adrien Rabiot è uno dei calciatori sulla lista dei partenti della Juventus. Il francese nell’ultima annata ha continuato ad alternare prestazioni positive a molte altre ben più negative e i bianconeri avrebbero così deciso di cederlo. La Juventus, nonostante la fiducia di Allegri, è quindi pronta a separarsi dal francese ad un solo anno dalla scadenza del proprio contratto. In corsa diverse big di Premier, che si sfideranno su un prezzo base di 20 milioni di euro, cifra che verrebbe poi reinvestita per portare a Torino Nicolò Zaniolo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri pensano alladicosì da poterun nuovoin entrata Adrienè uno dei calciatori sulla lista dei partenti della. Il francese nell’ultima annata ha continuato ad alternare prestazioni positive a molte altre ben più negative e i bianconeri avrebbero così deciso di cederlo. La, nonostante la fiducia di Allegri, è quindi pronta a separarsi dal francese ad un solo anno dalla scadenza del proprio contratto. In corsa diverse big di Premier, che si sfideranno su un prezzo base di 20 milioni di euro, cifra che verrebbe poi reinvestita per portare a Torino Nicolò Zaniolo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

