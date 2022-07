Jovanotti ci avvicina alla fine del mondo | e intanto io faccio il Pesce Saltafango

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Chiunque si occupa di natura, parlo di studiosi che applicano le loro ricerche aldegli animali come a quello della flora, sa bene come spesso è nella natura stessa che si trovano le risposte a quelle domande che altrimenti resterebbero irrisolte. Certo, nella natura e nella capacità dell’uomo, di alcuni uomini, va’, di trarre dagli insegnamenti della natura un qualche sviluppo possibile, una nuova via da percorrere sulla quale applicare conoscenze pregresse, consolidate. Per dire, uno dei temi del momento, quello che in qualche modo ha mandato a casa la narrazione invasiva della guerra tra Russia e Ucraina, narrazione che a sua volta aveva scalzato dai media il Covid e che proprio ora col Covid si trova a avere nuovamente a che fare, è quello del surriscaldamento del pianeta, e nello specifico della siccità che il surriscaldamento sta scatenando dalle nostre ...