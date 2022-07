Inter, Marotta e Inzaghi domani in conferenza stampa: canale, orario e streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova stagione dell’Inter riparte dalle dichiarazioni dei protagonisti: Beppe Marotta e Simone Inzaghi, fresco di rinnovo di contratto. domani, martedì 5 luglio, alle ore 17, presso l’Inter HQ si terrà la conferenza stampa di inizio stagione del CEO e del tecnico nerazzurro. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Tanti i temi da toccare, a partire dal mercato che ha già visto arrivare Onana, Mkhitaryan e ovviamente Lukaku mentre la situazione relativa al futuro di Dybala è in stallo totale. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata della conferenza stampa. ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova stagione dell’riparte dalle dichiarazioni dei protagonisti: Beppee Simone, fresco di rinnovo di contratto., martedì 5 luglio, alle ore 17, presso l’HQ si terrà ladi inizio stagione del CEO e del tecnico nerazzurro. Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del Club. Tanti i temi da toccare, a partire dal mercato che ha già visto arrivare Onana, Mkhitaryan e ovviamente Lukaku mentre la situazione relativa al futuro di Dybala è in stallo totale. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata della. ...

