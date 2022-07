Il ghiacciaio della Marmolada scomparirà entro 20 anni

(Di lunedì 4 luglio 2022) La tragediaha delle cause precise: non solo il caldo record di questi giorni, ma l'insieme dei cambiamenti climatici che hanno determinato poche precipitazioni durante l'inverno e aumento delle temperature

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada. Le vedute aeree della sommità del ghiacciaio crollata a valle. Bilancio provvisorio 6 vittime. Una quin… - Tg3web : Ieri sulla vetta della Marmolada, a 3343 metri di altezza, è stata registrata una temperatura record. Ma sono anni… - Agenzia_Ansa : 'Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste. Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio di… - Tulipano801 : Anche il ghiacciaio della #Marmolada che cade a pezzi rientra nei fenomeni che accadono normalmente, giusto? #ClimateCrisis - LolaPessy : RT @cnsas_official: #RT, grazie: +39 0461 495272 è il numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili… -

A venire giù è stata proprio una partecimaMarmolada, unche ha centinaia di anni. Al momento dell'incidente - intorno all'ora di pranzo - ci sarebbero state 4 cordate lungo ...Dopo il crollo di domenica 3 luglio, sono continuate nel corsonotte le attività dei soccorritori sulMarmolada per cercare eventuali superstiti. Tali attività, secondo quanto ...Sotto i 3.500 metri invece nel giro di vent’anni non ci sarà più niente perchè i ghiacciai come la Marmolada sono ormai in totale disequilibrio». È da giorni che sotto il ghiacciaio sento scorrere dei ...Quattro giovani vicentini di Malo dispersi. L’appello disperato del fratello: Filippo Bari, di Malo (Vicenza), non si trova ...