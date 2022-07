I podcast di Libero (Di lunedì 4 luglio 2022) Libero diventa sempre più cross mediale. Non solo quotidiano e sito, ma anche l'esperienza podcast. Ecco le nostre rubriche: Libero in 3 minuti Con Libero in 3 minuti si apre una finestra sui fatti del giorno commentati da Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero infatti darà voce ai contenuti editoriali per dare un contributo a quella comunità, il lettori di Libero, che non si accontenta e che come sottolinea Sallusti "vuole andare oltre e provare a ragionare". Tutti i giorni, dal martedì al sabato, ogni puntata del podcast dura 180 secondi, 3 minuti. CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL podcast La sai l'ultima di Berlusconi... Con La sai l'ultima di Berlusconi... Le migliori barzellette del Cavaliere i nostri lettori potranno farsi una risata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)diventa sempre più cross mediale. Non solo quotidiano e sito, ma anche l'esperienza. Ecco le nostre rubriche:in 3 minuti Conin 3 minuti si apre una finestra sui fatti del giorno commentati da Alessandro Sallusti. Il direttore diinfatti darà voce ai contenuti editoriali per dare un contributo a quella comunità, il lettori di, che non si accontenta e che come sottolinea Sallusti "vuole andare oltre e provare a ragionare". Tutti i giorni, dal martedì al sabato, ogni puntata deldura 180 secondi, 3 minuti. CLICCA QUI PER ASCOLTARE ILLa sai l'ultima di Berlusconi... Con La sai l'ultima di Berlusconi... Le migliori barzellette del Cavaliere i nostri lettori potranno farsi una risata, ...

Pubblicità

sersky8 : RT @Misurelli77: Il quotidiano 'Libero' pubblica un podcast solo per gli abbonati con le migliori barzellette di Zu'Silvio Berlusconi. Sall… - gianniberetta1 : RT @Misurelli77: Il quotidiano 'Libero' pubblica un podcast solo per gli abbonati con le migliori barzellette di Zu'Silvio Berlusconi. Sall… - IVALDO1962 : RT @kiara86769608: Berlusconi e l’operazione simpatia: l’ex premier vuole tornare a contare. Libero pubblica i podcast con le migliori barz… - kiara86769608 : Berlusconi e l’operazione simpatia: l’ex premier vuole tornare a contare. Libero pubblica i podcast con le migliori… - Yoda1956 : RT @Misurelli77: Il quotidiano 'Libero' pubblica un podcast solo per gli abbonati con le migliori barzellette di Zu'Silvio Berlusconi. Sall… -