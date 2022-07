Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Riecco Anisimova Per lasul suo cammino ci sarà però un'avversaria tosta, molto tosta, e che sta dimostrando a Wimbledon tutto il suo potenziale. Parliamo di Amanda Anisimova, che torna ai ...... che come il Centre Court resiste alla pioggia per via del tetto: a seguire ci saranno- ... in campo con Francisco Cerundolo, prima che il programma venga chiuso dall'altraspeciale, ... Halep osservata speciale, Anisimova felice ritorno. E la "ex russa" Rybakina è ai quarti Rybakina supera la canadese, la campionessa del Roland Garros 2021 si disfa non senza soffrire della monomane Golubic e l'ex n. 1 fa un sol boccone della semifinalista 2013 Flipkens ...