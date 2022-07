(Di lunedì 4 luglio 2022) IlClassic si è concluso esattamente come era iniziato: con J.T.davanti a tutti. Lo statunitense è stato in grado dire la-to-” ovvero rimanendo sempre leader dal primo all’ultimo momento. Secondain carriera per lui sul PGA. La cavalcata è iniziata con uno straordinario round chiuso in 62 colpi nel primo giorno, rimasto il miglior punteggio di tutto il torneo. Da allora, nonostante qualche difficoltà nelle ultime due giornata, il nativo di Hickory è stato in grado di gestire perfettamente tutti i tentativi di rimonta che tanti giocatori hanno accennato. Alla fine il suo punteggio è un -21 che non lascia spazio alle discussioni. Grazie ad un ...

Mentre i membri del DP World Tour intendono intraprendere una battaglia legale col massimo circuito europeo, ilTour ha sospeso altri sette giocatori che hanno scelto la LIV. Si tratta di ...... dello svedese Sebastian Soderberg, degli inglesi Jack Senior e Aaron Rai, dello scozzese David Law e dell'irlandese Seamus Power, rientrato per l'occasione dagli States dove partecipa alTour. L'... Golf, PGA Tour: J.T. Poston completa la vittoria wire-to-wire al John Deere Classic! Il John Deere Classic si è concluso esattamente come era iniziato: con J.T. Poston davanti a tutti. Lo statunitense è stato in grado di completare la vittoria "wire-to-wire" ovvero rimanendo sempre le ...LIV Golf is like … the Ryder Cup Yes, that was said. Here are questions and observations on the Saudi-backed league.