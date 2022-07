Gnonto, in serata l’incontro con il Feyenoord, il Monza attende (Di lunedì 4 luglio 2022) Incontro in serata tra i dirigenti del Feyenoord e l’entourage di Gnonto. Sullo sfondo rimane il Monza, che attende l’evoluzione della vicenda Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in serata ci sarà l’incontro tra i dirigenti del Feyenoord e l’entourage di Gnonto. Il trasferimento dell’azzurro in olanda è sul tavolo. Sullo sfondo rimane il Monza, che attende di vedere come si svilupperà la situazione per fare la propria mossa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Incontro intra i dirigenti dele l’entourage di. Sullo sfondo rimane il, chel’evoluzione della vicenda Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, inci saràtra i dirigenti dele l’entourage di. Il trasferimento dell’azzurro in olanda è sul tavolo. Sullo sfondo rimane il, chedi vedere come si svilupperà la situazione per fare la propria mossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Gnonto, incontro in serata con il #Feyenoord. Il #Monza resta alla finestra e aspetta sviluppi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Gnonto, incontro in serata con il Feyenoord - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Gnonto, incontro in serata con il Feyenoord - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Gnonto, incontro in serata con il Feyenoord - apetrazzuolo : SPORTITALIA - Gnonto, incontro in serata con il Feyenoord -