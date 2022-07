Energia: Di Maio, 'fermare speculazione su gas e fissare prezzo massimo' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo vincere la battaglia al tavolo europeo sul tetto massimo al prezzo del gas, perchè sul prezzo del gas c'è una speculazione che dobbiamo fermare. É logico che se mentre stiamo al tavolo internazionale assistiamo ad assurdi teatrini di politica interna il negoziato si indebolisce". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo vincere la battaglia al tavolo europeo sul tettoaldel gas, perchè suldel gas c'è unache dobbiamo. É logico che se mentre stiamo al tavolo internazionale assistiamo ad assurdi teatrini di politica interna il negoziato si indebolisce". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

