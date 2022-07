Covid Lazio | D’Amato | mascherine al chiuso e quarta dose

(Di lunedì 4 luglio 2022), A Roma e nelil numero di nuovi contagi, soprattutto a causa della variante Omicron 5, è tornato a toccare cifre che non si vedevano da febbraio-marzo. Il tutto in attesa del “picco” che, per l’assessore alla sanità Alessioè atteso per la seconda metà di luglio. Obiettivo quindi, è quello di limitare i contagi e tutelare anziani e fragili. “Sarebbe opportuno che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Salute valutino l’opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla b del vaccino. Data la forte incidenza virale forse sarebbe opportuno abbassare l’attuale soglia degli 80 anni fino ai 70. Ovviamente ci rimettiamo solo alle valutazioni scientifiche, ma ritengo utile che possa essere fatta questa ulteriore verifica in rene al mutato quadro ...

Il bollettino giornaliero del ministero della Salute evidenzia che sono 36.282 i nuovi casi di Covid in Italia. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Campania con 4.837, davanti a Lazio (+4.777). La curva dei ricoveri per Covid-19 in Italia accelera la sua salita, mentre frena la crescita della curva della percentuale di terapie intensive occupate.