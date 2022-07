Consenso sindaci: Mastella al 55%, ‘risale’ dal ballottaggio ma perde venti posizioni in classifica (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 55% dei beneventani gradisce l’operato di Clemente Mastella. A rivelarlo è ‘Il Sole 24 ore’ che ha pubblicato questa mattina la consueta indagine sul Consenso delle fasce tricolori. Quella di palazzo Mosti si piazza al 26esimo posto nella graduatoria nazionale e rispetto al dato del ballottaggio dello scorso ottobre, quando raggiunse il 52,7%, può dirsi soddisfatta visto che il bilancio fa segnare un +2,3%. Se invece riportiamo le lancette dell’orologio a 12 mesi fa (leggi qui), il bicchiere da mezzo pieno diventa mezzo vuoto. Nell’estate del 2021, infatti, il quotidiano della Confindustria faceva di Mastella il sesto sindaco più amato d’Italia con una percentuale di gradimento che sfiorava addirittura il 60% (59,5%). Rispetto a quella classifica, inoltre, l’inquilino di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 55% dei beneventani gradisce l’operato di Clemente. A rivelarlo è ‘Il Sole 24 ore’ che ha pubblicato questa mattina la consueta indagine suldelle fasce tricolori. Quella di palazzo Mosti si piazza al 26esimo posto nella graduatoria nazionale e rispetto al dato deldello scorso ottobre, quando raggiunse il 52,7%, può dirsi soddisfatta visto che il bilancio fa segnare un +2,3%. Se invece riportiamo le lancette dell’orologio a 12 mesi fa (leggi qui), il bicchiere da mezzo pieno diventa mezzo vuoto. Nell’estate del 2021, infatti, il quotidiano della Confindustria faceva diil sesto sindaco più amato d’Italia con una percentuale di gradimento che sfiorava addirittura il 60% (59,5%). Rispetto a quella, inoltre, l’inquilino di ...

