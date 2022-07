Concorso ordinario secondaria: Ministero corregge errori domande e punteggi, ma esclude alcuni candidati che hanno già superato anche prova orale (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c'è pace per il Concorso ordinario scuola secondaria: dopo la sfilza di errori rintracciati nelle prove, adesso a cascata, arrivano le prime esclusioni alle prove orali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c'è pace per ilscuola: dopo la sfilza dirintracciati nelle prove, adesso a cascata, arrivano le prime esclusioni alle prove orali. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria: Ministero corregge errori domande e punteggi, ma esclude alcuni candidati che hanno… - gemmagasseau : RT @guglielmomeardi: Bando per il corso ordinario (magistrale) in Scienze Politiche e Sociali della Scuola Normale ?? - Fraa_Gatti : RT @guglielmomeardi: Bando per il corso ordinario (magistrale) in Scienze Politiche e Sociali della Scuola Normale ?? - rosydesimone1 : RT @disagioperenne: HO VINTO IL CONCORSO ORDINARIO PRIMARIA CHIAMATEMI MAESTRA DI RUOLOOOOOOOOOOOOOO???????????????????????????????????????????????????????????? - Penelope48a : RT @disagioperenne: HO VINTO IL CONCORSO ORDINARIO PRIMARIA CHIAMATEMI MAESTRA DI RUOLOOOOOOOOOOOOOO???????????????????????????????????????????????????????????? -