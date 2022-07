Concorsi Camera Deputati 2020, 50 Assistenti Parlamentari: diario prova orale (Di lunedì 4 luglio 2022) *aggiornamento del 04/07/2022: in Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022 è stato pubblicato il diario della prova orale dei Concorsi Camera Deputati per 50 Assistenti Parlamentari. La prova avrà luogo in Roma, presso la Camera dei Deputati, piazza del Parlamento n. 24, dal 26 settembre 2022, secondo questo calendario. Le istruzioni per i candidati per lo svolgimento della prova orale, nonché eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 61 del 2 agosto 2022. *aggiornamento del 23/06/2022: in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 4 luglio 2022) *aggiornamento del 04/07/2022: in Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022 è stato pubblicato ildelladeiper 50. Laavrà luogo in Roma, presso ladei, piazza del Parlamento n. 24, dal 26 settembre 2022, secondo questo calendario. Le istruzioni per i candidati per lo svolgimento della, nonché eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «ed esami» – n. 61 del 2 agosto 2022. *aggiornamento del 23/06/2022: in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio ...

GianluColletti : #CAMERA DEI #DEPUTATI - #Concorso #pubblico, per 65 posti di #Documentarista della Camera dei deputati, con… - concorsando_it : Concorso Documentaristi Camera dei Deputati 2022 – 65 posti – Per laureati ?SCOPRI COME STUDIARE E PREPARARTI QUI:… - circuitolavoro : Concorso Camera Deputati 2022, selezione aperta per 65 Documentaristi - - DanicWasTaken : RT @Montecitorio: #ConcorsiCamera, al via il nuovo bando per il ruolo di documentarista a Montecitorio. I posti sono 65: 50 per l’indirizzo… - butwhy5 : RT @Montecitorio: #ConcorsiCamera, al via il nuovo bando per il ruolo di documentarista a Montecitorio. I posti sono 65: 50 per l’indirizzo… -