Calciomercato | trattative e ufficialità | Svanberg | Vidal | Bellanova | Pessina | Isco | Riqui Puig | Quagliarella

(Di lunedì 4 luglio 2022) NAPOLI - Mattias, centrocampista in forza al Bologna, piace da tempo al Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza fra un anno e non ha nessuna intenzione di rinnovare, per questo una...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @FCBarcelona: ufficiale l'arrivo di #Christensen. Le ultime news - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: ufficiale il rinnovo di #Quagliarella - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | @spalferrara, è fatta per #Maistro - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB LIVE | Fatta per il prestito di Brignola al Cosenza - Pall_Gonfiato : Calciomercato / trattative e ufficialità: #Svanberg, #Vidal, #Bellanova, #Pessina, #Isco, #RiquiPuig, #Quagliarella… -

Commenta per primo Grandi movimenti per le squadre della Serie B. Mentre le big stanno organizzandosi per sferrare l'attacco alla promozione, sono le altre a muoversi per anticipare la concorrenza. ...Lungi dall'essere legate alleper il rinnovo di Maldini, le manfrine rossonere erano un messaggio a Botman. Il poveretto ci ha sperato fino all'ultimo e quando, meglio tardi che mai, ha ...La Lazio è sul punto di chiudere la trattativa con il Real Madrid per Mario Gila, giovane difensore centrale di 21 anni ...Calciomercato Genoa, i rossoblu hanno iniziato oggi la preparazione in vista della prossima stagione: unico obiettivo il ritorno in Serie A.