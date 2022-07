Calcio, l’arbitro Oliver non si nasconde: “Tifo Newcastle, ogni decisione contro è sbagliata” (Di lunedì 4 luglio 2022) Non sono passate inosservate le parole dell’arbitro inglese Michael Oliver, che ha rilasciato un’intervista al DailyMail fornendo numerosi spunti interessanti. Il fischietto, noto in Italia come colui “che ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, è tornato sul discusso rigore fischiato in Real Madrid-Juventus: “Un Tifoso vuole esclusivamente che la sua squadra vinca, perciò i commenti dei Tifosi vanno interpretati“. Una situazione che lo stesso Oliver vive in prima persona, essendo un grande Tifoso del Newcastle: “Per me ogni decisione presa contro il Newcastle è sbagliata. Per ovvie ragioni non posso arbitrare né gare del Newcastle né del Sunderland e, da ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Non sono passate inosservate le parole delinglese Michael, che ha rilasciato un’intervista al DailyMail fornendo numerosi spunti interessanti. Il fischietto, noto in Italia come colui “che ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, è tornato sul discusso rigore fischiato in Real Madrid-Juventus: “Unso vuole esclusivamente che la sua squadra vinca, perciò i commenti deisi vanno interpretati“. Una situazione che lo stessovive in prima persona, essendo un grandeso del: “Per mepresail. Per ovvie ragioni non posso arbitrare né gare delné del Sunderland e, da ...

