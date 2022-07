Bruno Barbieri: “La gente è terrorizzata da me, mi vedono come il mostro. Ma io non sono cattivo, anzi”. E Sangiorgi rivela: “I Negramaro mi dimenticarono in un locale” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Negli hotel e nei ristoranti la gente è terrorizzata da me: ma non sono cattivo”. È un Bruno Barbieri per certi versi inedito quello che si racconta nel quarto episodio di Contatto, il podcast di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il super chef stellato, che ha appena debuttato con la nuova stagione di 4 Hotel, il programma di Sky in cui gira per l’Italia a caccia degli alberghi e delle strutture ricettive più belle della penisola, svela com’è nel privato e apre l’album dei suoi ricordi, tra passato e presente. Bruno Barbieri E L’ETICHETTA DEL “cattivo” – Per la serie “io non sono cattivo, è così che mi dipingono”, Bruno Barbieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Negli hotel e nei ristoranti lada me: ma non”. È unper certi versi inedito quello che si racconta nel quarto episodio di Contatto, il podcast di Giulianodei. Il super chef stellato, che ha appena debuttato con la nuova stagione di 4 Hotel, il programma di Sky in cui gira per l’Italia a caccia degli alberghi e delle strutture ricettive più belle della penisola, svela com’è nel privato e apre l’album dei suoi ricordi, tra passato e presente.E L’ETICHETTA DEL “” – Per la serie “io non, è così che mi dipingono”,...

Pubblicità

BaritaliaNews : Insalata di riso strepitosa, lo chef Bruno Barbieri svela qual’è il segreto per renderla ottima - zazoomblog : Insalata di riso strepitosa lo chef Bruno Barbieri svela qual’è il segreto per renderla ottima - #Insalata… - isabellabella29 : Ma chi è? Bruno Barbieri in 4 hotel? #90giorniperinnamorarsi - elmorisco : @DarioBallini Bruno Barbieri, quando ancora non aveva un ristorante. #hovvintoqualcheccosa? - Giacinto_Bruno : RT @Mirandola59: @valy_s Cazzate, con Conte i Parrucchieri e barbieri erano chiusi -