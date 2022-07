Atletica, Tamberi liquida l’allenatore – papà Marco (Di lunedì 4 luglio 2022) Con un comunicato stampa l’annuncio del saltatore in alto Ci vuole coraggio. Lo sa bene GianMarco Tamberi, sempre pronto ad alzare l’asticella del salto in alto. In questo caso il coraggio è legato a una decisione non semplice e che intacca anche la sfera personale. A poche settimane dai Mondiali di Eugene l’azzurro ha deciso di chiudere il rapporto con il papà allenatore Marco. Un fulmine a ciel sereno che a tempo debito, ha spiegato sui social, motiverà meglio. “È una decisione che stavo considerando da tempo – ha detto – perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze. Questa scelta alla vigilia dei Campionati del Mondo, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Con un comunicato stampa l’annuncio del saltatore in alto Ci vuole coraggio. Lo sa bene Gian, sempre pronto ad alzare l’asticella del salto in alto. In questo caso il coraggio è legato a una decisione non semplice e che intacca anche la sfera personale. A poche settimane dai Mondiali di Eugene l’azzurro ha deciso di chiudere il rapporto con ilallenatore. Un fulmine a ciel sereno che a tempo debito, ha spiegato sui social, motiverà meglio. “È una decisione che stavo considerando da tempo – ha detto – perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze. Questa scelta alla vigilia dei Campionati del Mondo, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle ...

