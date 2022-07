ATL-Etica-Memorial Ivo Merlo 2022 | in pedana anche Iapichino e Diaz Hernandez

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nella sala consiliare del Municipio di San Vendeminiano è stato presentato il Meeting Internazionale ATL-Ivo, al via nella giornata di mercoledì (6 luglio). Dopo quasi due anni dal meeting di Vittorio Veneto, tornerà a gareggiare Larissa, regina del salto in lungo azzurro. Ina San Vendemiano troverà l’australiana Samantha Dale e diverse reduci dalla gara tricolore: da Cecilia Naldi a Carol Zangobbo, a Veronica Crida. Agli Assoluti di Rieti ha dato spettacoloil triplista Andy, un’altra delle stelle delIvo. Ventisei anni, di L’Avana, tre volte campione nazionale (2017, 2019 e 2020), è stato finalista mondiale a Londra nel 2017 e bronzo ai ...

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica | ATL-Etica-Memorial Ivo Merlo: in pedana anche #Iapichino e Diaz #Hernandez -

Agenzia ANSA

San Vendemiano 7.601. Pentathlon cadette: 1. Alessia Tozzato (. Ponzano) 3.632 punti (12'4/80 hs; 4.93/lungo; 27.34/giavellotto; 1.44/alto; 1'50'9/600), 2. Sofia Zambon (. Villorba) ...Larissa Iapichino , la regina del salto in lungo azzurro, una delle sportive italiane più celebri, sarà in pedana nel 2° Meeting Internazionale- 3° Memorial Prof. Ivo Merlo che ... Atletica: Iapichino e Diaz,salti spettacolo a San Vendemiano Nella sala consiliare del Municipio di San Vendeminiano è stato presentato il Meeting Internazionale ATL-Etica-Memorial Ivo Merlo, al via nella giornata di mercoledì (6 luglio). Dopo quasi due anni ...(ANSA) - SAN VENDEMIANO, 04 LUG - Grandi salti nel Meeting Internazionale ATL-Etica-Memorial Ivo Merlo che, mercoledì, terrà a battesimo la rinnovata pista di San Vendemiano. La manifestazione è stata ...