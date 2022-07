Antonio Magni | il calcio e il sub le sue grandi passioni

(Di lunedì 4 luglio 2022) Petosino. Verrà sottoposto all’autopsia o all’ispezione cadaverica il corpo di, il 57 anni di Sorisole tragicamente scomparso durante un’escursione sull’isola di Marettimo, l’isola più lontana delle Egadi, precisamente a Cala Bianca, percorrendo il sentiero che parte dal paese e passa per Punta Troia. Il magistrato titolare del caso, dopo il difficoltoso rinvenimento del corpo, avvenuto tre giorni dopo la disgrazia, ad opera delle squadre del Soccorso alpino e speleologico Siciliano, ha infatti disposto il trasferimento della salma nell’obitorio dell’ospedale di Trapani dove, nei prossimi giorni, si deciderà quali analisi eseguire per cercare di ricostruire i motivi che hanno causato l’incidente mortale.era partito da solo da Petosino, dalla sua abitazione di via Rossini, per raggiungere il mare della Sicilia e, a ...

