A Campo di Mare apre Liberamente, la spiaggia per disabili: come prenotare (Di lunedì 4 luglio 2022) Cerveteri – Dopo l’inaugurazione avvenuta giovedì scorso e l’apertura ufficiale del giorno seguente, da oggi è disponibile il numero di telefono per le prenotazioni dei posti alla spiaggia Liberamente, la spiaggia di Campo di Mare pubblica, gratuita, attrezzata e accessibile a persone con disabilità motorie. I Cittadini che vogliono usufruire di questo servizio potranno prenotare il proprio posto in spiaggia chiamando il numero 3274251773 e riservando la postazione attrezzata per poter godere di una giornata di Mare in completa sicurezza e libertà e senza sostenere alcun costo. La spiaggia, realizzata dal Comune di Cerveteri, grazie al contributo della Regione Lazio e con la partnership della AS Roma, è operativa tutti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Cerveteri – Dopo l’inaugurazione avvenuta giovedì scorso e l’apertura ufficiale del giorno seguente, da oggi è disponibile il numero di telefono per le prenotazioni dei posti alla, ladidipubblica, gratuita, attrezzata e accessibile a persone contà motorie. I Cittadini che vogliono usufruire di questo servizio potrannoil proprio posto inchiamando il numero 3274251773 e riservando la postazione attrezzata per poter godere di una giornata diin completa sicurezza e libertà e senza sostenere alcun costo. La, realizzata dal Comune di Cerveteri, grazie al contributo della Regione Lazio e con la partnership della AS Roma, è operativa tutti ...

Pubblicità

Cinpola : RT @alexsdado: @valfurla Senza contare che in un campo da calcio i rifiuti restano in terra, recuperabili, mentre qui finiscono direttament… - alexsdado : @valfurla Senza contare che in un campo da calcio i rifiuti restano in terra, recuperabili, mentre qui finiscono direttamente in mare. - sportli26181512 : #Balotelli fa sul serio: la figlia ha conosciuto la nuova fidanzata Francesca: Il calciatore si è concesso una vaca… - aza12aza12 : RT @Biagio_Matt: Torneremo alle lunghe camminate tra prati verdi e campi di grano ondeggiare al vento del mare..ma sul campo lascio qualcos… - shuabebito : ogni giorno mi sveglio con l'ansia e le palpitazioni e non campo bene finché non scopro cosa ha mangiato la famigli… -