Vidal a un passo dal Flamengo: l’Inter pagherà la buonuscita (Di domenica 3 luglio 2022) al centrocampista cileno Arturo Vidal è ad un passo dal Flamengo. Il club brasiliano avrebbe accettato le condizioni del cileno, accelerando la chiusura dell’affare sorpassando la concorrenza del Boca Juniors. Secondo quanto riportato da O Globo, le due parti stanno discutendo di un contratto di 18 mesi. l’Inter pagherà la buonuscita da 4 milioni di euro al centrocampista cileno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) al centrocampista cileno Arturoè ad undal. Il club brasiliano avrebbe accettato le condizioni del cileno, accelerando la chiusura dell’affare sorpassando la concorrenza del Boca Juniors. Secondo quanto riportato da O Globo, le due parti stanno discutendo di un contratto di 18 mesi.lada 4 milioni di euro al centrocampista cileno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

infoitsport : Vidal al Flamengo in dirittura d'arrivo: accordo a un passo, il cileno a Rio già nei prossimi giorni - infoitsport : Calciomercato: Inter. Stampa, Vidal ad un passo dal Flamengo - infoitsport : Dal Brasile: 'Vidal lascia l'Inter, è a un passo dal Flamengo' - Luxgraph : Dal Brasile: 'Vidal lascia l'Inter, è a un passo dal Flamengo' - sportli26181512 : #Vidal-#Inter ai saluti: Flamengo o Boca per il cileno: Il cugino dell'ex Juve scommette sul trasferimento in Argen… -