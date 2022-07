Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSA VIA PORTUENSE. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PONTE GALERIA. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA MAGLIANA E SU VIA ALLIEVI SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO DISAGI SULLA VIA DEL MARE. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA. CODE A CAUSA DI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE, NEI PRESSI DI LAVINIO, TRA LA STAZIONE DI LIDO DI LAVINIO E VIA DI VILLA CLAUDIA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO CODE SULLA PONTINA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO SUD, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA FORTI ...