(Di domenica 3 luglio 2022) Il soggetto, fermato dagli agenti della polizia di Stato, sarebbe un 41enne di nazionalità russa, ora sottoposto alla misura cautelare del carcere. Non si sa ancora nulla delle motivazioni che potrebbero averlo spinto al gesto

Pubblicità

ilGiornale.it

Una sorpresa: in molti credevano a unpiù mite e con meno tempra. E invece... 'Io quasi ... 'Anche con Jeremias Rodriguez (fratello di Belén), Clementee la moglie Laura non c'è stata ...L', un 41enne, è sceso anche lui dall'autobus ed è stato arrestato mentre cercava di fuggire. Uomo russo armato di coltello minaccia i passeggeri sul bus: paura a Roma Nel frattempo, individuato l’uomo, un cittadino russo di 41 anni, indicato dai passeggeri in fuga, lo hanno bloccato e la perquisizione personale ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico.Un uomo, cittadino russo di 41 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi perché, armato di coltello, avrebbe spaventato i passeggeri di un bus nei pressi della stazione di Trastevere.