Sinner re a Wimbledon | doma Alcaraz e scrive la storia del tennis

Jannik Sinner trionfa nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz e scrive la storia del tennis: è il primo italiano a vincere ai Championships. L'azzurro, numero uno al mondo, si è imposto sullo spagnolo in 4 set con un punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Con questa vittoria, arrivata dopo tre ore e sei minuti di gioco, il 23enne si è preso la rivincita su Alcaraz dopo la finale persa nel Roland Garros. Per Sinner, inoltre, è il quarto Slam messo in bacheca, il primo sui campi in erba londinesi.   Jannik Sinner is a Wimbledon champion The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy #Wimbledon pic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

