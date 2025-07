USA cittadino americano muore di peste in Arizona è il primo caso dal 2007

Un residente dell’Arizona è morto di peste polmonare, la prima vittima dal 2007 in quella contea. La malattia, nota come “Morte Nera”, è rara oggi e curabile con antibiotici. Le autoritĂ rassicurano: il rischio per la popolazione resta basso, ma la vigilanza continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

