Perché è sempre sunnyle non ha vinto un emmy | la teoria dell’autore

Il celebre sitcom statunitense It’s Always Sunny in Philadelphia si distingue per il suo stile irriverente e la capacità di andare controcorrente rispetto alle logiche del settore televisivo. Nonostante la sua lunga durata e il grande successo di pubblico, la serie non ha mai ottenuto riconoscimenti ufficiali agli Emmy Awards. Questa situazione solleva riflessioni sul rapporto tra qualità artistica e premi istituzionali nel panorama televisivo contemporaneo. storia degli Emmy e l’assenza di riconoscimenti per It’s Always Sunny. perché la serie non ha vinto premi Emmy. Secondo le analisi fornite dall’autrice Kimberly Potts, autrice del libro It’s (Almost) Always Sunny in Philadelphia, la mancanza di premi da parte della serie deriva da una scarsa conoscenza delle dinamiche interne dell’industria hollywoodiana da parte del cast nei primi anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

