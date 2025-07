Milan il nuovo Theo arriva dal Real | 25mln per beffare la Juventus

Il Milan ha messo nel mirino il nuovo Theo Hernandez in casa Real Madrid e, dopo la beffa per Archie Brown, è pronto a partire all’assalto. Servono 25 milioni di euro per beffare la Juventus ed assicurarsi un calciatore di sicura affidabilitĂ . Per i rossoneri il calciomercato, per usare un eufemismo, non sta andando propriamente come da aspettative. Da questo punto di vista, è comprensibile ed anzi fisiologica la rabbia dei tifosi. Ad alimentare ancora di piĂą questo fuoco il caso Archie Brown, grande obiettivo del Milan e soffiato dal Fenerbahce di JosĂ© Mourinho all’ultimo minuto quando tutto sembrava fatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, il nuovo Theo arriva dal Real: 25mln per beffare la Juventus

