Cadavere di un uomo sconosciuto recuperato in mare a Bari | ipotesi malore

Il cadavere di un uomo √® stato recuperato nel primo pomeriggio nelle acque al largo di¬†Bari. A dare l'allarme sono stati alcuni diportisti, che hanno notato il corpo galleggiare in mare e hanno allertato le autorit√†. A riportarlo √® l'agenzia di stampa Agi. Sul posto sono intervenuti la guardia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

