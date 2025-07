Come un uragano come finisce | trama completa e spiegazione finale

Come un uragano è un film del 2008 diretto da George C. Wolfe, con Richard Gere e Diane Lane. La pellicola, che va in onda il 13 luglio 2025 su La5 alle ore 21.10, è basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. La trama segue la storia di Jack, il quale propone alla sua ex moglie Adrienne di tornare a vivere insieme, quando si reca da lei a prendere i figli per il weekend. La donna non è convinta e vorrebbe rifletterci. Così Adrienne si reca in un bed &breakfast per il weekend, della sua amica, nel Nord Carolina. Qui incontra Paul, il quale è un chirurgo che lotta con i demoni del passato a causa di un intervento finito male. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

