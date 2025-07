Calhanoglu-Galatasaray affare bloccato! Inter chiara ma futuro incerto

Hakan Calhanoglu è, in questo momento, più vicino alla permanenza all’Inter che alla cessione al Galatasaray. Ma nulla è ancora definito. NESSUN CAMBIAMENTO – Hakan Calhanoglu potrebbe realmente restare all’Inter nella prossima stagione. Nonostante il forte interessamento del Galatasaray per il calciatore turco, infatti, al momento mancano i presupposti per poter addivenire alla fumata bianca agognata dalle parti. Nello specifico, il nodo economico – che continua a dividere società turca e Club italiano – rende impraticabile la chiusura dell’operazione. I 10 milioni offerti dal Galatasaray sono una cifra nettamente inferiore rispetto a quella che vorrebbe l’Inter, la cui posizione è ferma e inequivocabile: 25-30 milioni, oppure nulla. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galatasaray, affare bloccato! Inter chiara, ma futuro incerto

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - galatasaray - affare

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

L'affare #Calhanoglu messo in stand-by dal #Galatasaray ? La posizione dell'#Inter è chiara, ma... Vai su X

Hakan Calhanoglu destinato a restare all'Inter: questa è l'ultim'ora lanciata da Gianluca Di Marzio Salta, dunque, l'affare con il Galatasaray, nonostante le tantissime voci di queste settimane #Inter #SpazioInter Vai su Facebook

Calhanoglu resterà all’Inter: non ci sono le condizioni per avviare l’affare col Galatasaray; Il Galatasaray si ritira dalla corsa a Calhanoglu: mancano le condizioni per l'affare; Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray.

Calhanoglu resterà all’Inter: non ci sono le condizioni per avviare l’affare col Galatasaray - Hakan Calhanoglu rischia di restare all’Inter dopo il caos con parte dello spogliatoio nerazzurro. fanpage.it scrive

L'affare Calhanoglu-Galatasaray è ancora in ballo? Cosa può fare la differenza - Nei giorni scorsi si sottolineava come Hakan Calhanoglu fosse destinato a restare all' Inter, in assenza di offerte concrete e credibili da parte del Galatasaray per assicurarsi il regista nerazzurro. Scrive msn.com