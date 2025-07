A Wimbledon urlano Ti amo Kate Middleton prima della premiazione di Sinner la reazione della principessa

Uno spettatore della finale di Wimbledon 2025, prima della premiazione di Sinner, ha urlato a gran voce "Ti amo Kate". La dichiarazione d'amore è arrivata anche alla principessa che è apparsa divertita: il video della sua reazione sul campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - kate - prima - premiazione

Kate Middleton, il grande ritorno a Wimbledon: il look emblematico - Kate Middleton dovrebbe fare il suo grande ritorno in pubblico a Wimbledon, dopo il forfait al Royal Ascot che ha riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Kate Middleton, occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme - Kate Middleton sarà a Wimbledon? La mancata partecipazione della principessa del Galles al Royal Ascot ha messo in allarme i sudditi, che adesso si chiedono se la moglie di William diserterà anche quest'altro importante appuntamento.

Kate Middleton a Wimbledon: si accettano scommesse - Al Royal Ascot non si è vista, con grande delusione dei fan, ma c’è un altro grande evento cui Kate Middleton potrebbe invece partecipare, e cioè il torneo di Wimbledon, appuntamento cui non è mai mancata, neppure quando era in cura per il cancro.

? Nessun game perso nella finale per la polacca, che conquista per la prima volta Wimbledon Vai su Facebook

A Wimbledon urlano Ti amo Kate Middleton prima della premiazione di Sinner, la reazione della principessa; Wimbledon, Sinner dopo il trionfo: Vincere qui è il sogno dei sogni; Sinner chiede come rivolgersi alla Principessa Kate dopo la vittoria di Wimbledon: non può sbagliare.

Sinner chiede come rivolgersi alla Principessa Kate dopo la vittoria di Wimbledon: non può sbagliare - Jannik Sinner prima di ricevere il trofeo di Wimbledon si è assicurato di chiedere come dovesse rivolgersi alla Principessa Kate che da lì a poco avrebbe ... Secondo fanpage.it

A Wimbledon urlano “Ti amo Kate Middleton” prima della premiazione di Sinner, la reazione della principessa - Uno spettatore della finale di Wimbledon 2025, prima la premiazione di Sinner, ha urlato a gran voce “Ti amo Kate”. Segnala fanpage.it