Osimhen al Galatasaray tra il Napoli e i turchi si frappone…Felipe Melo! L’ex Juve si esibisce in una richiesta particolare nei confronti di De Laurentiis | Perché non lo lasci andare?

Osimhen al Galatasaray, l’ex centrocampista della Juve Felipe Melo si scaglia contro ADL! Le sue parole sui social. Il futuro di Victor Osimhen è sempre piĂą legato al Galatasaray, che sta facendo un pressing forte per acquisire il centravanti nigeriano a titolo definitivo. Dopo averlo avuto in prestito nella passata stagione, il club turco è determinato a concludere l’affare e a portare Osimhen nel proprio organico per la stagione 202526. Secondo quanto riportato, una delegazione del Galatasaray è stata in Italia la scorsa settimana, con l’obiettivo di discutere e chiudere il trasferimento del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen al Galatasaray, tra il Napoli e i turchi si frappone…Felipe Melo! L’ex Juve si esibisce in una richiesta particolare nei confronti di De Laurentiis: «PerchĂ© non lo lasci andare?»

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - felipe - melo

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Felipe Melo (), uno dei calciatori più sporchi e ridicoli della storia del calcio, si arrabbia con De Laurentiis perché non lascia andare psicho al Galatasaray... Il mondo è un posto strano. #Osimhen Vai su X

De Laurentiis, lascia libero Osimhen. Lascialo venire al Galatasaray. De Laurentiis", ha ripetuto: "Libera Victor, vuole venire al Galatasaray". Il video dell'ex centrocampista brasiliano con trascorsi nella squadra turca, ha fatto subito il giro della rete. E' in ballo la Vai su Facebook

Felipe Melo manda un video a De Laurentiis, appello disperato per Osimhen: Per favore; Felipe Melo esorta De Laurentiis: “Libera Osimhen, il Galatasaray lo aspetta!”; Felipe Melo – videomessaggio duro contro ADL: “Lascia andare Osimhen” ….

Felipe Melo manda un video a De Laurentiis, appello disperato per Osimhen: “Per favore” - Ci pensa Felipe Melo a fare un appello a De Laurentiis per far sbloccare la trattativa che porterebbe Osimhen al Galatasaray: lancia un appello sui social ... Secondo msn.com

Osimhen Galatasaray, l’appello di Felipe Melo: «De Laurentiis, lascialo partire per favore» - Osimhen al Galatasary, si continua a trattare con il NapolI: intanto sui social l’ex giallorosso Felipe Melo lancia un appello sui social a ADL Il futuro di Victor Osimhen è di nuovo al centro del mer ... Riporta calcionews24.com