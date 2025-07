Sorpresa in Costiera Amalfitana | avvistati un capodoglio e una foca monaca

Tanta curiositĂ , nelle ultime ore, in Costiera Amalfitana, dove una foca monaca è comparsa improvvisamente nel mare di Conca dei Marini. Un pescatore, Giuseppe Buonocore, l'ha incontrata a pochissimi metri dalla riva, di fronte a Zeffiro Sereno: "Non l'avevo mai vista, un animale spettacolare.

Improvvisamente, a metà mattinata tra boe e bagnanti è apparsa una foca monaca a Conca dei Marini, piccolo borgo della costiera amalfitana. Giuseppe...

Sorpresa in Costiera Amalfitana: avvistati un capodoglio e una foca monaca; Foca monaca ricompare in Costiera, avvistata tra le barche dinanzi alla spiaggia della Vite; Amalfi, una foca monaca tra i bagnanti.

È la foca monaca spettacolare esemplare di mammifero marino che questa mattina ha fatto la ...

Una foca monaca tra i bagnanti a Conca dei Marini - Mancava nelle acque del piccolo borgo da oltre 70 anni: avvistata qualche tempo fa a Punta Campanella è apparsa a pochi metri dalla battigia